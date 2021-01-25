برلماني: انخفاض معدل الفقر يعد مؤشرا كبيرا لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية وانخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%، مشيرا إلى أن المواطن بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على مساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا بهدف العمل على تقليل نسبة الفقر، مشيدا بتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مشترك ووثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الاتفاقيات يكون لها دور كبير في دعم هذه الفئات التي تهدف الدولة لوضع حلول لها بهدف تحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، منوها على أن الرئيس السيسي يوجه دائما بضرورة الاهتمام بتلك الفئات والعمل على وضع خطة لتحسين أوضاعهم المعشية.





يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وقعت اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدني وممثلي منظمة العمل الدولية.



