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تعليم

انطلاق دورة الخرائط الذهنية "أونلاين" بجامعة عين شمس

الأحد 24/يناير/2021 - 11:42 م
إسلام السعيد مدير
إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان المركز نظم دورة  الخرائط الذهنية باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT .

وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المتدرب يحصل  على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.
 
وأشار الدكتور اسلام الي  محاور الدورة وهي كالاتي :
- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.
- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.
- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.
- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.
وأكد السعيد ان الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، أيام الخميس والجمعة والسبت،11 - 13 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً

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