برلماني: انخفاض معدل الفقر نجاح كبير لخطة الدولة رغم كورونا

علق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على تصريحات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن الحكومة أنجزت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%، قائلا:"مصر تعيش أزهى عصورها وعلى الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على اتزان مختلف القطاعات".





أكد "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا والتي أثرت على دول عظمى وأدت لإفلاسها، قائلا:"مش بس انخفاض نسبة الفقر لا احنا كما قدرنا نحافظ على النمو الاقتصادي ونقلل معدل التضخم وقدرنا بفضل الله إننا نحافظ على الدولة وقوامها الأساسي".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفضل في انخفاض نسبة الفقر يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية الضخمة التي قام بافتتاحها خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان القادم سيشهد المزيد من الإنجازات.





يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد وقعت اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدني وممثلي منظمة العمل الدولية.



