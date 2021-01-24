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أخبار العالم

غرقا في جزر الباهاما.. مصرع عضو سابق بالبرلمان الأوروبي من حزب استقلال بريطانيا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:05 م
روبرت رولاند عضو
روبرت رولاند عضو حزب بريكست
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على صالح
توفي عضو سابق في البرلمان الأوروبي في حزب بريكست في حادث غوص بالقرب من منزله في جزر الباهاما عن عمر يناهز 54 عاما.

ومثل روبرت رولاند، جنوب شرق إنجلترا في البرلمان الأوروبي من يوليو 2019 حتى يناير 2020، في حزب الاستقلال البريطاني الذي يرأسه نايجل فاراج.

وأشاد فاراج بـ "الشخصية الأكبر من الحياة" - حسب وصفه لـ رولاند، وداعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "المتحمس"، قبل أن يعلن عن وفاة زميله السابق في بيان الأحد.


وقالت شرطة جزر البهاما الملكية إنها "تلقت بلاغات عن حادث غرق" يوم السبت وإنها "تجري تحقيقات".

وقال فاراج: "ببالغ الحزن يجب أن أعلن وفاة روبرت رولاند ، بعد حادث غوص بالقرب من منزله في جزر الباهاما.

وبعد مسيرة مهنية ناجحة في المدينة ، كان روبرت عضوًا متحمسًا في حزب بريكست وأكبر من شخصية الحياة.

وقال إنه يرغب في تقديم "خالص تعازيه" لأسرة السيد رولاند ، بما في ذلك زوجته وأطفاله الأربعة.

وقال ديفيد بول ، عضو البرلمان الأوروبي السابق عن حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إنه "محطم للغاية" ، مضيفًا: "كان روبرت صديقًا وزميلًا رائعًا".

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