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فن

فستان مشجر.. نجلاء بدر تستعرض جمالها بإطلالة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 10:21 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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محمد بدران

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نجلاء بدر وهي ترتدي فستانا مشجرا من الحرير، المليء بالورود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها وتركت  خصلات شعرها السوداء منسدلًة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وابرزت نجلاء بدر بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالماسكرا، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

وتشارك نجلاء بدر  في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. 

كما شاركت  في سباق الدراما الرمضانية الماضي ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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