لم يستطع أحد إحيائها.. تنسيقية الأحزاب والسياسيين: شركة الحديد والصلب بها خسائر منذ 1997

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن خطوات اتخذتها الدولة بعد ثورة 30 يونيو تحتاج لتعظيم موارد الدولة وإحياء الأصول المهدرة. الإصلاح الاقتصادي التياتخذتهاالأصول





وأضاف "درويش" خلال لقائه في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناه "النهار"، أن تصفية شركة الحديد والصلب لم يبدأ اليوم ولكن هذه التصفية كان مرتب لها منذ فترة مشيرا إلى أن الأوراق تؤكد أن هناك نية مبيته لتصفية شركة الحديد والصلب.





وفي هذا الصدد أوضح النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه مع تصفية شركة الحديد والصلب لعدم قبوله إهدار أموال الدولة على هذه الشركة لمدة 24 عامًا، فالشركة بها خسائر من عام1997. الأحزابإهدارأموالعلى





وتابع محمد فريد ،: شركة الحديد والصلب مر عليها 3 أنظمة في الدولة ولم يستطيع احد احيائها وإعادة عملها بسبب كثرة خسائرها.



