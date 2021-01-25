صائد الأفعى بالوادي الجديد يخاطر بحياته لإسعاد الآخرين.. صور

"سعيد حمزة ".. اسم معروف لدي جميع مواطني الوادي الجديد ، وخاصة المزارعين حيث يستغيثون به لاستخراج الثعبان أو الطريشة كما يطلقون عليه أهالي الواحات من زراعاتهم. أهالي





قال "حمزة" إنه يهوى صيد الافاعي والحيات ولا يتأخر عن مساعدة المواطنين حين يستغيث به اي شخص لاستخراج الثعبان من حظيرته او مزرعته.

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واكد حمزه أن هناك اكثر من طريقه لصيد تلك الثعابين بالاضافه إنه يقوم بسلخها لاستخراج الدهن منها والذي يستخدم لعلاج العديد من الحالات المرضية، مشيرًا الي ان العديد من تلك الحالات علي مستوي المحافظات والبلدان العربية تقصده من اجله لأنه يستخدم لعلاج أمراض العظام عمومًا والروماتيزم والعقم والامراض الجلدية وغيرة من الأمراض المستعصية.





وتابع أنه بالرغم من انشغاله في أمور حياته لكنه في حال إبلاغه بوجود تلك الأفعى فى أي منطقة زراعية يتوجه على الفور إلى هذا الموقع ويصطادها ويقم بالتخلص من سمها لانه شديد الفتك ويتعامل معها بمنتهى الحذر لكونها تمتلك أنيابا متحركة ولديها جسم شديد المرونة يساعدها على القفز لامتار في وجه الانسان أو الهجوم على الفريسة ولدغها فى أجزاء من الثانية وهى مهارات تميزها عن باقي أنواع الأفاعي.





وأوضح حمزه أن حجم الطريشة القرناء صغير لا يتجاوز طولها 90 سم ولكنها تمتلك رأسا ضخما لكون الغدد السمية موجودة فوق العينين ولا تستطيع الاحتفاظ بالسم لمدة طويلة فتتخلص منه باية طريقة ويزيد من خطورتها هو قدرتها على محاكاة البيئة الصحراوية التى تعيش فيها فلا يمكن تمييز لونها بسهولة ولكن حركتها هى التى تسهل على المحترفين معرفة مكانها حيث يقوم بصيدها باستخدام ادوات صنعها وهى عبارة عن ماسك يقبض على الراس بإحكام وعصا للسيطرة عليها شأن باقى الافاعى والثعابين.





وأضاف أنه يقوم أولا بالتخلص من جلودها وسمها ويستخلص الدهون الموجود بكميات قليلة فى كل افعى ويقوم بتجميعها وخلطها بالزيوت لاستخدامها في علاج التهاب المفاصل والامراض الجلدية وسقوط الشعر وغيرها من الامراض ويقدم تلك الوصفات للمرضى مجانا وهى الوصفات التى جربها بنفسه وأثبتت فاعليتها حيث أنه يستخلص بعض من الجرامات من كل أفعى ويحتاج لعدد كبير من الأفاعي لإنتاج عبوة صغيرة من دهن الأفعى.





واكد ان سم الافعي شديد الخطورة على حياة الانسان حيث أنه فور تعرضه للدغ يتغير لون الجزء الملدوغ بسم الطريشة إلي اللون الأسود في بداية الأمر ثم يحدث تورم شديد ويموت إذا لم يتم إنقاذه في خلال دقائق من اللدغة ولك لأن سم الطريشة يقتل الأنسجة الملامسة لمكان العضة وينتشر خلال ساعتين في الجسم كله من مكان العضة مما يستوجب بتر الجزء المصاب في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة الشخص الملدوغ.





وأضاف انه لن يتأخر ابدا عن أي أحد يريد أن يتعلم صيد الافاعي بهدف التعامل مع المواقف الطارئة فى حال العثور عليها داخل المزارع أو بالقرب من المنازل ولا يبخل باية معلومة لكل من يطلب ذلك ولكنه يحذر بشدة من التهور فى بداية تعلم الصيد فليس صعبا الإمساك بتلك الافعى وقتلها ولكن الصعب هو التعامل معها دون معرفة إمكانيات تلك الافعى في الهجوم واللدغ.



