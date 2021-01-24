ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي يطلق خدمتين إلكترونيتين جديدتين

الأحد 24/يناير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد

أطلق مركز فص المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمتين إلكترونيتين جديدتين تم تطويرهما من قبل شركة الإمارات للحلول العقارية "أيرس" وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، تتمثل الأولى في تسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة والثانية في تسجيل الدعوى الاستئنافية لقاضي الملكية المشتركة وذلك تماشيا مع خطة المركز الشاملة والرامية إلى أتمتة خدماته وتوفيرها عبر أنساق رقمية على مختلف المنصات الإلكترونية وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارة .


وتتيح خدمة تسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة للمالك أو أي طرف تسجيل الدعوى الابتدائية من خلال قنوات التسجيل بما في ذلك مراكز الخدمة ومركز فض المنازعات والموقع الإلكتروني وتطبيق "دبي ريست" حيث تتم عملية التسجيل من خلال رقم الإخطار أو رقم الملكية أو حتى من خلال البحث عن العقار في سجل العقارات المسجلة بالدائرة .

 

وبموجب تسجيل الدعوى الاستئنافية لقاضي الملكية المشتركة يمكن للمالك أو أي من أطراف النزاع تسجيل الدعوى الاستئنافية على دعوى ابتدائية مسجلة في النظام من خلال قنوات التسجيل ذاتها عبر رقم الدعوى الابتدائية واستكمال الإجراءات المطلوبة.

 

وحدد مركز فض المنازعات الإيجارية رسما قيمته 120 درهما نظير الحصول على كل واحدة من الخدمتين اللتين تتوافقان مع التوجه العام للإمارة لأتمتة خدمات المتعاملين لضمان رضاهم وراحتهم ودعم رحلة التحول الرقمي المتكاملة.

 

ويمكن لمتعاملي الدائرة الحصول على الخدمتين الجديدتين إلكترونيا عبر تنزيل تطبيق "دبي ريست" المتوفر على متجري "آبل ستور" و "بلاي ستور" حيث تشجع "أراضي دبي" متعامليها على تحديث بياناتهم باستمرار عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد للدائرة 8004488 وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان استفادتهم المثلى من الخدمات المتوفرة على التطبيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية يعرض على الرئيس السيسي أول فاتورتين إلكترونيتين

"اقتصادية أبوظبي" تستعرض 4 خدمات رقمية رئيسية خلال مشاركتها بفعاليات جيتكس

الحكم الابتدائي.. النقض توضح هذه الحالة

اقتصاد الإمارات.. اقتصادية دبي تنفذ 140 ألف زيارة تفتيشية خلال 2020

أخبار السعودية اليوم: فريق من المملكة إلى الدوحة لفتح السفارة.. تمرين عسكري بين الرياض وواشنطن بمياه الخليج.. جدولة تلقي جرعات كورونا.. وتوقعات باعتماد لقاحات جديدة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: 30% من الأطباء طلبوا تأجيل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

4 مرات يوميا.. باحثون يطورون بخاخ أنف يمنع الإصابة بفيروس كورونا

كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة

مصطفى الفقي يكشف عن مفاجأة تحدث في مصر بعد 10 أعوام

استجابة سريعة من التضامن.. تفاصيل مثيرة حول تصميم سيدة سجنا لابنها في منزل بالدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة