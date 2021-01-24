اقتصاد الإمارات.. مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي يطلق خدمتين إلكترونيتين جديدتين

أطلق مركز فص المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمتين إلكترونيتين جديدتين تم تطويرهما من قبل شركة الإمارات للحلول العقارية "أيرس" وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، تتمثل الأولى في تسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة والثانية في تسجيل الدعوى الاستئنافية لقاضي الملكية المشتركة وذلك تماشيا مع خطة المركز الشاملة والرامية إلى أتمتة خدماته وتوفيرها عبر أنساق رقمية على مختلف المنصات الإلكترونية وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارة .





وتتيح خدمة تسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة للمالك أو أي طرف تسجيل الدعوى الابتدائية من خلال قنوات التسجيل بما في ذلك مراكز الخدمة ومركز فض المنازعات والموقع الإلكتروني وتطبيق "دبي ريست" حيث تتم عملية التسجيل من خلال رقم الإخطار أو رقم الملكية أو حتى من خلال البحث عن العقار في سجل العقارات المسجلة بالدائرة .

وبموجب تسجيل الدعوى الاستئنافية لقاضي الملكية المشتركة يمكن للمالك أو أي من أطراف النزاع تسجيل الدعوى الاستئنافية على دعوى ابتدائية مسجلة في النظام من خلال قنوات التسجيل ذاتها عبر رقم الدعوى الابتدائية واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وحدد مركز فض المنازعات الإيجارية رسما قيمته 120 درهما نظير الحصول على كل واحدة من الخدمتين اللتين تتوافقان مع التوجه العام للإمارة لأتمتة خدمات المتعاملين لضمان رضاهم وراحتهم ودعم رحلة التحول الرقمي المتكاملة.

ويمكن لمتعاملي الدائرة الحصول على الخدمتين الجديدتين إلكترونيا عبر تنزيل تطبيق "دبي ريست" المتوفر على متجري "آبل ستور" و "بلاي ستور" حيث تشجع "أراضي دبي" متعامليها على تحديث بياناتهم باستمرار عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد للدائرة 8004488 وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان استفادتهم المثلى من الخدمات المتوفرة على التطبيق.