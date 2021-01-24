إسرائيل تصادق رسميا على تطبيع العلاقات مع المغرب

صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأحد.
ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، صوت جميع الوزراء بالإجماع للمصادقة على الاتفاقية، ويجب الآن المصادقة على الاتفاقية من قبل برلمان البلاد.
وفي 22 ديسمبر، استقبل العاهل المغربي وفدا رسميا أمريكيا إسرائيليا بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض آنذاك جاريد كوشنر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.
وأسفرت الزيارة عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة ورحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وأصبح المغرب رابع دولة منذ أغسطس تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية بعد توقيع الإمارات والبحرين والسودان اتفاقيات بوساطة أمريكية مع إسرائيل.