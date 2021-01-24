إسرائيل تصادق رسميا على تطبيع العلاقات مع المغرب

صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأحد.





ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، صوت جميع الوزراء بالإجماع للمصادقة على الاتفاقية، ويجب الآن المصادقة على الاتفاقية من قبل برلمان البلاد.