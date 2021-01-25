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بين الناس

منزل آيل للسقوط يعرض سكان حارة طايع حسن فى طنطا للخطر.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمد رأفت،  والقاطن حاره طايع حسن من شارع سعيد امام مستشفي المنشاوي مركز طنطا محافظة الغربية ، فى  رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ يتضرر فيها من وجود منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر .
ويقول فى رسالته : نشكو من عقار بحاره طايع حسن مركز طنطا حيث صدر له قرار ازالة  بتاريخ 22/12/2020 و لم تنفذ حتي الآن ، مع العلم ان اصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة  الحى وذهبنا اليهم العديد من المرات الى  كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في اقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة .
 
 وأضاف : رغم سقوط أسقف المنزل واحتوائه على زواحف ومخلفات متنوعة إلا أن قرار الإزالة لم ينفذ حتى الآن، وأنشاد المسؤولين سرعة تنفيذ قرار الإزالة نظرا لخطورة الموقف

 مناشدين المسئولين بلجنة المنشآت الايلة للسقوط بالمحافظة بالحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة .  

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01553071026
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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