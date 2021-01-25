اقتصاد الامارات.. 4.115 مليار درهم قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2019

قفزت قيمة الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات إلى 4.115 مليار درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة مع العام 2018 وفق أحدث الأرقام التي أعلن عنها اليوم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

وجاءت القفزة الكبيرة المسجلة في قيمة الإنتاج الزراعي في الإمارات مدعومة بالرعاية التي بات يحظى بها القطاع الذي أصبح يتصدر قائمة الأوليات في أجندة الحكومة الاتحادية.

وتضمنت الأرقام العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي الإماراتي وفي مقدمتها مؤشر نسب الاكتفاء الذاتي الذي حققته الدولة في إنتاج 17 محصولا زراعيا.

بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي العام لجميع المحاصيل 12.3% خلال العام 2019 بزيادة نسبتها نحو 4% مقارنة مع العام السابق، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وصل إلى 159% في حده الأعلى.

يشار إلى أن العام 2020 شهد إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الإقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي.

وتفصيلا فقد تصدرت أشجار الفاكهة قائمة أكثر المحاصيل الزراعية من حيث القيمة التي بلغت 2.439 مليار درهم خلال العام 2019 في حين وصلت قيمة إنتاج زراعة الخضروات 817 مليون درهم ونحو 859 مليون درهم للمحاصيل الحقلية.

وعلى مستوى إمارات الدولة فقد جاءت إمارة أبوظبي بالمركز الأول من حيث قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية والتي وصلت إلى 2.273 مليار درهم خلال العام 2019، تشكل ما نسبته 55.2% من إجمالي قيمة إنتاج جميع إمارات الدولة.

وحلت إمارة رأس الخيمة بالمركز الثاني بقيمة إنتاج بلغت 654 مليون درهم تقريبا في حين وصل قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية في إمارة الشارقة 474 مليون درهم و341 مليون درهم في إمارة الفجيرة و 244 مليون درهم في إمارة دبي وتوزع باقي المبلغ على الإمارات الأخرى.