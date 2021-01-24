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لم نفقد الأمل في التعافي.. أول طبيب يحصل على اللقاح: نتعامل مع أي حالة كورونا حسب البرتوكول

الأحد 24/يناير/2021 - 10:22 م
عبد المنعم سليم أول
عبد المنعم سليم أول طبيب يحصل على لقاح كورونا
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ندى رأفت
قال عبد المنعم سليم أول طبيب يحصل على لقاح كورونا، إنه لم يعانى من أى أعراض، والمستشفى تتابعه كل ساعتين، ومتواجد فى المستشفى منذ فترة طويلة، ومنذ شهر 11، يتواجد لمدة 14 يوم، ثم يحصل على أجازة، وربما تطول الفترة بعض الوقت، وهو ما يخلق جو أسرى.  

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، خلال تواجدى فى مستشفى العزل، ازدادت الحالات فى فترة من الفترات بشكل كبير، وكنا نتعامل معها حسب البروتوكول، وفى مستشفى أبو خليفة كان هناك مصابين من كبار السن، و نسبة الشفاء كانت كبيرة، فهناك جزء من المستشفى للسكن، وكل شيء متوفر للأطباء.  

وتابع، ليس هناك حالات "نفقد فيها الأمل"، لأن هذا ليس من وظيفتنا، ونتعامل مع كل المرضى، ومع ذلك رأينا مرضى بكورونا، من أصحاب أمراض مزمنة، وأمراض سرطانية، ومع ذلك كانت حالتهم جيدة، ورأينا حالات لشباب احتاجوا للتنفس الصناعى، وخرجوا من المستشفى بعد أن كانوا حالات "مفقود فيها الأمل"، ونسبة الشفاء "مرضية".
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