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تكنولوجيا

ببطارية عملاقة.. ويكو تعلن عن هاتف Power U20.. مواصفات

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:01 ص
ويكو تعلن عن هاتف
ويكو تعلن عن هاتف Power U20
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ندى على
أعلنت شركة ويكو الفرنسية عن هاتفها الجديد Power U20 الذى ياتى بعدد من المواصفات الكبيرة أبرها جودة الشاشة ونقائها بالإضافة إلى البطارية ذات السعة الكبيرة والتى تأتى ب 6000 مللى أمبير فى الساعة. 

وبحسب موقع Mobility Arena فإن هاتف Power U20 يأتى بشاشة قياس 6.82 بوصة، من نوع IPS LCD ،ودقة 720x 1640  بيكسل، وجسم من البلاستيك ووزن 210 جرام ، وألون الأزرق و الرمادى والأخضر.
 

وتأتى كاميرات هاتف Power U20 عبارة عن 3 كاميرات خلفية الأساسية تأتى بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر ماكرو للتكبير دقة 13 ميجا بيكسل ، مع كاميرا ثالثة بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 5 ميجا بيكسل، مع فلاش LED . 

ويعمل هاتف Power U20 بمعالج من نوع Mediatek Helio G35 بسرعة 2.3GHz من شركة ميديا تيك، مع مساخة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية سعة 3 جيجا بايت رام، مع  بطاقة microSD للتوسعة حتى 256 جيجابايت، مع تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G . 

وتعتبر البطارية ذات السعة الكبيرة والتى يحتوى عليها هاتف Power U20 هى أكثر ما يميز الهاتف، كما تدعم البطارية الشحن السريعع بدقة 10 واط، مع مقبس للسماعة 3.5  مم، ونام التشغيل اندرويد 11 ، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن سعر الهاتف.  

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