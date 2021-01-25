ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

قطعة أرض فى شارع سوريا بالإسكندرية تتحول لمقلب للقمامة وتعرض صحة السكان للأمراض

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
 استغاث المواطن ماجد جودة، المقيم بشارع سوريا رشدي التابعة لحي شرق محافظة الإسكندرية، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ لحل مشاكل المواطنين متضررة فيها من انتشار أكوام القمامة بالشارع .

ويقول في رسالته: "نعاني نحن سكان شارع سوريا ارقى منطقة بالإسكندرية، من انتشار أكوام القمامة بالمنطقة وبالأخص فى قطعة أرض مما يؤدى الى العديد من الأضرار على البيئة وعلي الصحة العامة في حال تركها في الشوارع بدون جمع بشكل منظم يقوم بعض النباشين ببعثرت القمامة فى الشارع  , وما يزيد من تلك المشكلة هو عدم وجود أماكن محددة لوضع القمامة ، ولا يوجد أسلوب منظم لجمع تلك المخلفات ولا يوجد مكان موحد لإلقاء القمامة , لذلك نجد القمامة في كل مكان مما يترتب عليه تشويه المظهر العام للشارع وتلويث البيئة وكل ذلك بالإضافة إلي الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها".

وأضاف: "يمكن أن يتسبب تراكُم القمامة في انتشار العديد من الأمراض، وذلك لكونها بيئة خصبة لوجود وعيش حشرة البعوض في هذه القمامة، وهذه الحشرة مسؤولة عن نقل العديد من أنواع الأمراض المُختلفة؛ كالملاريا وحمى الضنك أو فيروس النيل الغربي، وغيرها الكثير من أنواع الأمراض التي تقوم هذه الحشرات بنقلها، وقد تُشكّل هذه الأمراض وباءً يتسبب بقتل الكثير من الأرواح البشرية".

وناشد القارئ، المسئولين ضرورة التدخل لإنقاذ اهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01001229000
أقراء ايضا


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع الهانوفيل بالعجمي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

أهالي أبو فليو البحرية بالمنيا يستغيثون من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة.. صور

سكان شارع سوريا بالإسكندرية يشكون تراكم مخلفات القمامة

صناديق للقمامة بجوار بريد الحصواية مطلب سكان مدينه قنا

سكان شارع طراد النيل في العياط يستغيثون من انتشار أكوام القمامة.. صور

سكان شارع عمر بن الخطاب في حي مبارك يطالبون بوضع صناديق لجمع القمامة

ترشيحاتنا

إمام مسجد الباقيات الصالحات: عبلة الكحلاوي أوصتني باستمرار رعاية المرضى والمحتاجين

وصول جثمان عبلة الكحلاوي إلى مسجد الباقيات الصالحات ..شاهد

خليه فى السر.. شوبير يوجه رسالة للمصريين بشأن الأهلي والدحيل القطري

الصحة تكشف سبب تأجيل 30% من الأطباء الحصول على لقاح كورونا.. وسبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي

فيبى فوزى توضح مزايا مشروع قانون معاقبة ضارب زوجته فى دعم المرأة

أرجو ألا تكون هذه الكلمة مؤلمة.. السيسي يوجه رسالة للمصريين وأصحاب الأعمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور