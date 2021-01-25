قطعة أرض فى شارع سوريا بالإسكندرية تتحول لمقلب للقمامة وتعرض صحة السكان للأمراض

استغاث المواطن ماجد جودة، المقيم بشارع سوريا رشدي التابعة لحي شرق محافظة الإسكندرية، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ لحل مشاكل المواطنين متضررة فيها من انتشار أكوام القمامة بالشارع .





ويقول في رسالته: "نعاني نحن سكان شارع سوريا ارقى منطقة بالإسكندرية، من انتشار أكوام القمامة بالمنطقة وبالأخص فى قطعة أرض مما يؤدى الى العديد من الأضرار على البيئة وعلي الصحة العامة في حال تركها في الشوارع بدون جمع بشكل منظم يقوم بعض النباشين ببعثرت القمامة فى الشارع , وما يزيد من تلك المشكلة هو عدم وجود أماكن محددة لوضع القمامة ، ولا يوجد أسلوب منظم لجمع تلك المخلفات ولا يوجد مكان موحد لإلقاء القمامة , لذلك نجد القمامة في كل مكان مما يترتب عليه تشويه المظهر العام للشارع وتلويث البيئة وكل ذلك بالإضافة إلي الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها".





وأضاف: "يمكن أن يتسبب تراكُم القمامة في انتشار العديد من الأمراض، وذلك لكونها بيئة خصبة لوجود وعيش حشرة البعوض في هذه القمامة، وهذه الحشرة مسؤولة عن نقل العديد من أنواع الأمراض المُختلفة؛ كالملاريا وحمى الضنك أو فيروس النيل الغربي، وغيرها الكثير من أنواع الأمراض التي تقوم هذه الحشرات بنقلها، وقد تُشكّل هذه الأمراض وباءً يتسبب بقتل الكثير من الأرواح البشرية".





وناشد القارئ، المسئولين ضرورة التدخل لإنقاذ اهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.





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