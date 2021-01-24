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مصطفى بكري: ما يحدث في البرلمان حاليا نقطة تحول.. واستدعينا 10 وزراء

الأحد 24/يناير/2021 - 10:32 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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ندى رأفت
قال النائب والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن ما يحدث فى البرلمان هذه الأيام نقطة تحول مهمة، فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، وهو ما تحدث عنه رئيس المجلس فى أولى جلساته، وقال إننا سنناقش الحكومة فيما أنجزته، واستدعينا 10 وزراء، وخلال أيام سيكون لدينا باقى الوزراء، فكل وزير يعرض وجهة نظره، ومدى التزامه ببرنامجه.  

وأضاف مصطفى بكرى، خلال برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، مع خيري رمضان وكريمة عوض، أن البرلمان السابق كان له ظروفه، لكن هناك دورا مهما فى الدور التشريعى لمجلس النواب، منذ بدايته، وحتى الآن، فوزير الرى اليوم تحدث عن رؤية الوزارة لبعض القضايا الداخلية المتعلقة بالرى والترع، وكانت قضية سد النهضة من القضايا الرئيسية اليوم.  

وتابع مصطفى بكرى "نقدر دور القيادة السياسية فى سد النهضة، ولكن هذا الدور لابد أن يكون له ظهير شعبى متمثل فى مجلس النواب، فهناك تصريحات دبلوماسية، ولكن خلف الكواليس تكون الصورة مختلفة، ومن المهم أن يكون البرلمان بلجانه المختلفة، تكون معنية بهذه الصورة، وتبقى على إطلاق بهذه التفاصيل".  

وأكد مصطفى بكرى "تحدث عن دور الشعب فى هذا الملف، فالكنيسة لها دور كبير فى هذا الأمر، لأن لها اتصال بالكنيسة فى أثيوبيا، ومن المهم أن يتم تفعيل هذا الدور، وعلينا أن نتواصل مع القوى الشعبية الأثيوبية، علينا أن نواصل ضغوطنا فى كل أنحاء العالم، حتى نحتكم إلى مذكرة تفاهم، فمصر طرحت منذ البداية حل موضوعى، يتضمن حفظ حق أثيوبيا، ولكن قضية سد النهضة بالنسبة لمصر "حياة أو موت"، ولا يوجد أى حل حتى الآن، ومع ذلك مازال معنا الكثير من أوراق الضغط".

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