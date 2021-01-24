تطبيقا على «تضامن كفر الشيخ».. رسالة ماجستير تناقش أثر الإدارة الإلكترونية على التوازن بين العمل والحياة

حصلت الباحثة ماجدة عمر فرحات هيسة، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة ب جامعة كفر الشيخ ، بتقدير ممتاز.





وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان "أثر الإدارة الإلكترونية على التوزان بين العمل والحياة .. بالتطبيق على المديريات الخدمية بمحافظة كفر الشيخ – مديرية التضامن الاجتماعي".





ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من، الدكتور رمضان محمود عبد السلام، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتور محمد أبو القمصان، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وعميد الكلية الأسبق، "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور علي عبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ "مناقشًا وعضوًا".





وأوصت الرسالة، بالتوسع في تدريس المقررات الدراسية التي تتناول الإدارة الإلكترونية من خلال الجامعات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الكليات والأقسام ذات الصلة، وضرورة أن تتبنى مديرية التضامن الاجتماعي رؤية ورسالة تهتم بتنمية الإدارة الإلكترونية والتوزان بين العمل والحياة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي المسئول عن التنفيذ.





كما أوصت الرسالة العلمية، بضرورة الاهتمام بالإدارة الإلكترونية للقادة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال زيادة وتطوير الأجهزة والمعدات والشبكات والبرمجيات والكوادر البشرية المؤهلة بمديريات التضامن الاجتماعي.



