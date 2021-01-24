نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور

خضعت الفنانة نهى الليثي، لجلسة تصوير شتوية بعدسة المصور محمد عبدالهادي، داخل أحد المزارات السياحية الصحراوية بمدينة شرم الشيخ.





إطلالة "الليثي" تميزت بالبساطة بعدما ظهرت بملابس كاجوال شتوية بجاكت من الفرو البني وبنطلون نفس اللون وتوب أسود مع تسريحة شعر انسيابية بالشعر الطويل أضفت جمالا على إطلالتها الدافئة.



