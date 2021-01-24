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فن

نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 10:25 م
نهى الليثي
نهى الليثي
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سعيد فراج
خضعت الفنانة نهى الليثي، لجلسة تصوير شتوية بعدسة المصور محمد عبدالهادي، داخل أحد المزارات السياحية الصحراوية بمدينة شرم الشيخ.

إطلالة "الليثي" تميزت بالبساطة بعدما ظهرت بملابس كاجوال شتوية بجاكت من الفرو البني وبنطلون نفس اللون وتوب أسود مع تسريحة شعر انسيابية بالشعر الطويل أضفت جمالا على إطلالتها الدافئة. 

يذكر أن نهى الليثي، تألقت خلال مشاركتها في مسلسلات "بلا دليل" من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن بطولة درة، و‌خالد سليم، و‌نيكولا معوض، و‌جمال عبد الناصر، ومسلسل "بيت السلايف" بطولة بوسي، منة فضالي، حازم سمير، عبير صبري، جيهان خليل، طارق صبري، أحمد عصام، اشرف زكي، احمد صلاح حسني، عبير منير، حنان شوقي، وعدد كبير من الفنانين من تأليف عادل توفيق، إخراج محمد عبدالخالق.
نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور
نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور
نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور
نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور
نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور
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