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أخبار البلد

وزير الطيران يقرر إطلاق اسم المهندس أبوطالب توفيق على هنجر7000‪

الأحد 24/يناير/2021 - 10:23 م
المهندس أبوطالب توفيق
المهندس أبوطالب توفيق
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نورهان خفاجي
قرر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، إطلاق اسم  المهندس الراحل أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة و الاعمال الفنية علي هنجر 7000  الذي شهد وفاته المنية، صباح اليوم، الأحد، أثناء تأدية عمله وذلك تخليدا لما قدمه لقطاع الطيران المدني طوال فترة عمله بمصرللطيران و كواحد من اهم أبناء القطاع المخلصين والمؤثرين به علي مدار حياته. 

يأتي ذلك بمبادرة طيبة من وزير الطيران المدني و بالاتفاق مع الطيار رشدي زكريا رئيس  الشركة القابضة لمصرللطيران وتخليدا لاسم أحد أبناء مصر للطيران البارين تقديرا لجهوده الجليلة. 

وتقدم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة مصر للطيران الطيار رشدي زكريا، والمهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بخالص التعازى لأسرة المهندس أبو طالب توفيق، أحد أبناء قطاع الطيران المدنى المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع جثمان المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عصر اليوم، من ساحة مستشفى مصر للطيران، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الشركات التابعة، وتم دفنه بمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة البدرشين في الجيزة.

وتعرض المهندس أبو طالب توفيق البالغ من العمر 60 عامًا لأزمة قلبية مفاجئه داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

كان المهندس أبو طالب توفيق، تولي مسئولية شركة الصيانة والأعمال الفنية لمصر للطيران للمرة الثالثة نهاية شهر أكتوبر الماضي نظرًا لكفاءته، حيث تولى رئاسة الشركة خلال الفترة ما بين عام 2012 حتى عام 2015، وأيضًا من عام 2016 حتى عام 2018، بالإضافة إلى أنه في عام 2011 كان الراحل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة.
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