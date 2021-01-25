التعليم: بنينا أكثر من 72 ألف فصل ووردنا مليون ونصف تختة جديدة في آخر 5 سنين

‏أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه تم تحقيق العديد من الانجازات في ملف التوسع في الابنية التعليمية خلال الخمس سنوات الأخيرة.





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حيث قال وزير التربية والتعليم في تقرير أعده للكشف عن الانجازات المتحققة خلال آخر 5 سنوات : أن هناك عددا من المشروعات والفصول التي تم إنهاء تنفيذها و تسليمها خلال اخر 5 سنوات ، حيث تم الانتهاء من انجاز 4603 مشروع بــ 72230 فصل جديد‏‏ ، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل 20400 فصل ‏لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومبادرات حياة كريمة التي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2019 /2020 .





و أوضح تقرير وزير التربية والتعليم أنه تم إنشاء عدد 50 مدرسة مصرية يابانية ، وجاري العمل على افتتاح وتشغيل عدد 7 مدارس أخرى يابانية ، كما تم إنشاء عدد 7مدارس للمتفوقين ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين ‏15 مدرسة ، بالإضافة إلى تطوير عدد 4 مدارس أخرى لتكون مدارس للمتفوقين وجاري العمل بعدد مدرستين آخريتين









‏كما أعلن وزير التربية والتعليم عن تنفيذ 17200 ‏مشروع صيانة من عام 2016 ، شملت اعمال الصيانة البسيطة والدورية والصيانة العاجلة الملحة ، والتطوير الشامل ورفع الكفاءة واستكمال واحلال الأسوار





‏وعلى مستوى تجهيز وفرش المدارس ، أكد وزير التربية والتعليم أن ‏عدد التخت ‏التي تم توريدها لإنشاءات جديدة او احلال التجهيزات المتهالكة بلغ 1513951 ، ‏كما تم تقديم دعم إضافي لفصول رياض الأطفال بالتجهيزات المطلوبة بعدد 9581 ، بالاضافة لتنفيذ مباني إدارية لتوفير مباني مستقلة للادارات و المديرية ولا صالح خفض الكثافات بالمدارس التي تستغلها بعض هذه الإدارات بإجمالي 56 إدارة



