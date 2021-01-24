الرئيس السيسي مهنئا منتخب اليد: أؤكد فخري ودعمي لجميع النماذج الرياضية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، منتخب مصر لكرة اليد على الصعود لدور الثمانية، فى بطولة العالم لكرة اليد2021، المقامة على مصر .





وكتب الرئيس السيسى على صفحته الرسمية على الفيس بوك قائلًا: "أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان"





وتابع الرئيس قائلًا "أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنيًا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".







