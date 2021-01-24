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هالة زايد: 100 جنيه سعر تلقى الجرعة الواحدة من لقاح كورونا.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 10:55 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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داليا أحمد
أعلنت الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إنه سيتم توفير لقاح كورونا  بالمجان للأطقم الطبية فى كل المستشفيات، ولغير القادرين من المواطنين العاديين الذى يقعون تحت بند تكافل وكرامة.
  
أوضحت  هالة زايد  خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on ،أنه سيتم تلقى لقاح كورونا للمواطنين بمقابل مادى رمزى 100 جنية للجرعة الواحدة و200 جنية للجرعتين كحد أقصى ممكن أن يكون أقل ، منوهه إلى إنه إذا لم يستطع الغير القادرين من دفع هذا المبلغ يسطيع أن يحصل عليها بالمجان .

كشفت وزيرة الصحة والسكان ، أنه بمجرد فتح الموقع يمكن لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من التسجيل ورفع التحاليل والروشتات وسيقوم الفريق الطبى بمتابعة حالته ، متابعة أنه فى حالة عدم التواصل عن طريق الإنترنت يستطيع المريض الذهاب إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

كشفت وزيرة الصحة والسكان ، أنه بعد إنتهاء  الربع الأول من عام 2021 أو أواخر مارس سيتم الإعلان عن توقيت تطعيم المواطنين العاديين، مؤكدة ان هناك 3 لقاحات يتم اعتمادهم داخل وزارة الصحة المصرية وهم سينوفارم الصينى ، واسترازينكا واللقاح الروسى ويتم تحليل كل جرعة فور وصولها والتأكد من مأمونيتها ثم يتم تسجيلها.
 
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