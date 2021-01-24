باحث مصري يكشف تفاصيل إنتاج لقاح كورونا من البيض المخصب.. فيديو

قال الدكتور محمد رحيم، باحث مصري في إنجلترا، إنه عندما بدأ فيروس كروونا في الظهور أواخر عام 2019 لم يكن أحد يعلم عنه شيئا.





وأضاف "رحيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لم يكن لدينا معلومات كافية عن الفيروس وطريق العدوى وغيرها من المعلومات الخاصة بالفيروس".





وأشار: "فكرنا في استخدام الهندسة الوراثية لمعلاجة الفيروس"، موضحا أن الفيروسات متواجدة في الطبيعة والدواجن، لافتا إلى أنه منذ عام 2000 بدأت التجارب لاستخدامها في علاج الأورام والسرطانات، وخاطرنا باستخدام الفيروس المتواجد في الدواجن لإنتاج لقاحات للإنسان.





وأوضح أنه يجب أن يكون البيض المستخدم مخصب ويحتوي على كائن حي، حتى يتكاثر عليه الفيروس، مؤكدا أن اللقاح سهل الإنتاج ويمكن حفظه في درجة الحرارة العادية، وهو أمن للغاية حتى الآن.





ولفت إلي أن معظم لقاحات الإنفلونزا تنتج من خلال البيض المخصب الخالي من المسببات المرضية، متابعا أنه أول لقاح بالعالم يسجل في منظمة الصحة العالمية ولكن عن طريق الاستنشاق، منوها إلى أنهم أجروا التجارب على الحيوانات ولم يحدث أي نكسة خلال هذه التجارب.



