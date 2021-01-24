بدون مبالغة.. عبد المحسن سلامة: تطوير الريف أهم مشروع منذ عهد محمد على





وقال سلامة، خلال مداخلة مع فضائية "أكسترا نيوز"، بدون مبالغة، مشروع تطوير الريف المصرى أهم مشروع تم إطلاقه منذ عهد محمد على معقبا:" الرئيس اليوم بيعمل مشروع لم يسبقه إليه أحد".





وأضاف، أن سكان الريف المصرى يمثلون 60% من شعب مصر، والمشروع يضم كافة التفاصيل التى تخدم المواطنين".





وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن تحديد الرئيس السيسى فترة زمنية 3 سنوات لتطوير الريف المصرى، يعد مشروع العصر، وتنكس نتائجه على كل مجالات العمال، ويحرك كل قطاعات الدولة، الزراعية، الصناعية وغيرها.

علق الكاتب الصحفى،عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، على مشروع تطوير الريف المصرى الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي.