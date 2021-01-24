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رياضة

منتخب الديوك الفرنسية يلتهم دفاعات البرتغال ويتقدم 16- 12 ببطولة العالم لليد

الأحد 24/يناير/2021 - 10:40 م
فرنسا
فرنسا
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عمرو ابوبكر
أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الاول بتفوقه على نظيره البر تغال 16-12 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة،بصالة د.حسن مصطفى بمدينة6 اكتوبر في اطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، بالدور الرئيسي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد.

وشهد الشوط ، منافية وندية ،قوية ، لكن استطاع لاعبو منتخب الديوك ان يسيطروا على منطقة المناورات بوسط الملعب ، ونجحت مهارات الفريدو الطائر الفرنسي، وجيجو هداف الديوك ، على دائرة المنتخب البرتغالي في حسم نتيجة الشوط الول بفارق 4اهداف . 

وكان  المنتخب الفرنسي قد فاز  على نظيره الأيسلندي بنتيجة (28-26)، في اللقاء الذي جمعهما امس  على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي للبطولة.
بينما كان المنتخب البرتغالي قد حقق الفوز  على نظيره السويسري بنتيجة (33 - 29)،

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