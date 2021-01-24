محمد أبو العينين أمام البرلمان: لابد من شرح عادل للقضية المصرية بشأن سد النهضة

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال تعقيبه على بيان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.





وقال النائب محمد أبو العينين خلال كلمته اليوم: "هناك ضرورة لوجود خطة تسويقية جديدة لتناول أزمة قضية سد النهضة برمتها".





وأردف وكيل مجلس النواب:" يجب مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل القيادة الجديدة والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سد النهضة".





وتابع أبو العينين:" لابد من شرح عادل للقضية المصرية والرد على كل الاتهامات التى توجه لنا من هدر المياه، مردفا:" لابد من كشف الحقائق للرأي العام العالمي ودوائر صنع القرار والاتفاقيات الملزمة لإثيوبيا".



