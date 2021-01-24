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محمد أبو العينين أمام البرلمان: لابد من شرح عادل للقضية المصرية بشأن سد النهضة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:33 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال تعقيبه على بيان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.

وقال النائب محمد أبو العينين خلال كلمته اليوم: "هناك ضرورة لوجود خطة تسويقية جديدة لتناول أزمة قضية سد النهضة برمتها".

وأردف وكيل مجلس النواب:" يجب مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل القيادة الجديدة  والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سد النهضة".

وتابع أبو العينين:" لابد من شرح عادل للقضية المصرية والرد على كل الاتهامات التى توجه لنا من هدر المياه، مردفا:" لابد من كشف الحقائق للرأي العام العالمي ودوائر صنع القرار والاتفاقيات الملزمة لإثيوبيا".

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