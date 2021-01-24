ملحمة.. لميس الحديدى: أبطال منتخب مصر لكرة اليد رجالة.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدى ،إن صعود مصر لدور الثمانية في بطولة العالم لكرة اليد 2021 خبر مفرح جدًا للمصريين
وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : دور العظماء يعد ملحمة مباراة سلوفينيا إنتهت بالتعادل وكانت مباراة صعبة جدًا خاضها المنتخب المصري .. كنا مهزومين بفارق ستة اهداف لكن الشباب إستطاعوا التقدم وخطف لاعبوا سلوفينيا التعادل .
وواصلت : " هذه هي المرة الثانية التي تصعد فيها مصر لدور الثمانية .. الشباب كانوا رجالة والطيار صد صواريخ
فى المباراة و احمد الاحمر خاض المباراة رغم إصابته بالاضافة ليحي وشقيقه سيف الدرع .. كل الرجالة لعبوا بحماس ولم يستسلموا لفارق النقاط ".
وأتمت : كلنا كنا قاعدين نتابع ونسقف كلنا متحمسين والمصريين كلهم بيتفرجوا ..نحن شعب بحب الرياضة ونحب بلدنا وبنشجع فرقنا هذه مكاسب مهمة أوصلتنا لدور الثمانية.
كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد تأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري، بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة «25- 25»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي للبطولة، وظهر المنتخب المصري بالشكل في المباراة وتفوق المنافس في التقدم من البداية، وكان منتخب اليد، أنهى الشوط الأول من مباراته، متأخرًا بنتيجة «12 - 8» حيث بدأ بأداء ضعيف، وتألق حارس مرمى سلوفينيا الذي تصدى للعديد من الفرص.