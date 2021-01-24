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ملحمة.. لميس الحديدى: أبطال منتخب مصر لكرة اليد رجالة.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 10:55 م
مونديال اليد
مونديال اليد
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داليا أحمد
قالت الاعلامية  لميس الحديدى ،إن صعود مصر لدور الثمانية في بطولة العالم   لكرة اليد 2021 خبر مفرح جدًا للمصريين 

 وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : دور العظماء يعد ملحمة مباراة سلوفينيا إنتهت بالتعادل وكانت مباراة صعبة جدًا خاضها المنتخب المصري  ..  كنا مهزومين بفارق  ستة اهداف  لكن الشباب  إستطاعوا التقدم وخطف لاعبوا سلوفينيا التعادل  .

وواصلت : " هذه  هي المرة الثانية التي تصعد  فيها مصر لدور الثمانية  .. الشباب   كانوا رجالة والطيار صد صواريخ
فى المباراة و احمد الاحمر  خاض المباراة رغم إصابته بالاضافة ليحي  وشقيقه  سيف الدرع  .. كل الرجالة لعبوا بحماس ولم يستسلموا  لفارق النقاط ".

 وأتمت : كلنا كنا قاعدين نتابع ونسقف  كلنا متحمسين والمصريين كلهم   بيتفرجوا ..نحن شعب بحب الرياضة ونحب بلدنا  وبنشجع فرقنا هذه مكاسب مهمة أوصلتنا لدور الثمانية.
 
كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد تأهل  إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري، بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة «25- 25»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي للبطولة، وظهر المنتخب المصري بالشكل في المباراة وتفوق المنافس في التقدم من البداية، وكان منتخب اليد، أنهى الشوط الأول من مباراته، متأخرًا بنتيجة «12 - 8» حيث بدأ بأداء ضعيف، وتألق حارس مرمى سلوفينيا الذي تصدى للعديد من الفرص.
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