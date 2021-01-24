لاعب سويسرا: سنعود لبلادنا بذكريات مميزة عن مونديال مصر لليد 2021

قال الفرنسي آلان بورت المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي لخسارة فريقه أمام سويسرا، إنه سعيد بالأداء الذي قدمه لاعبيه خلال بطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التي انتهت بفوز سويسرا بنتيجة 27 - 24، أن منتخبه أبلى بلاء حسنًا خلال المونديال وقدم صورة جيدة عن كرة اليد الجزائرية.





وأوضح أن القرعة ظلمته بوضعه في مجموعة بها العديد من المنتخبات المميزة التي تمتلك كثيرا من الخبرات العالمية وعلى رأسها منتخبات "فرنسا - النرويج - البرتغال" إضافة إلى منتخب أيسلندا أيضًا.





وأضاف أن فريقه تأثر اليوم بغياب رياض شهبور جراء الإصابة، إضافة إلى أن مسعود بركوس خاض لقاء اليوم وهو مصاب وتأثر بنسبة 50 % بسبب إصابته في الفخذ.





وأتم أنه مستمر مع محاربي الصحراء حتى منتصف العام الجاري وتحديدًا حتى إقامة دورة ألعاب البحر المتوسط والتي تستضيفها الجزائر يونيو من العام الحالي.





فيما أكد رضواني صقر لاعب المنتخب الجزائري، أن زملائه قدموا مباراة جيدة أمام فريق أرهق الكبار ونجح في تقديم مستوى مميز بالمونديال.





وأضاف أنهم دخلوا اللقاء على مرحلتين وحاولوا الفوز مع بداية المباراة ولكنهم لم ينجحوا في هذا الأمر مما جعلهم يبدأوا في محاولة اللحاق بهم والتعادل على أقل تقدير.





وأتم أن حارس مرمى المنتخب السويسري قدم مباراة رائعة وأستطاع انقاذ العديد من الكرات وكان أحد نجوم اللقاء.





فيما علق مايكل سوتر المدير الفني للمنتخب السويسري أنه سعيد بأداء فريقه خلال المباراة بشكل خاص والبطولة كاملة بشكل عام





وأكد أن الجزائر فريق جيد وقدم مباراة قوية للغاية أمامنا وأنه طالب من لاعبيه المحافظة على تركيزهم خلال اللقاء بشكل كامل.





وأضاف أنه فخور بالفوز بثلاثة لقاءات في المونديال وفاز منتخب بلاده على النمسا في الدور التمهيدي وعلى أيسلندا والجزائر في الدور الرئيسي.





وأتم أن فريقه يمر بحالة رائعة ونستطيع أن نقدم الأفضل خلال الفترات المقبلة، ولن أنسى لحظة الفوز على المنتخب الأيسلندي التي كانت لحظة مميزة في تاريخي كمدرب.





فيما قال سيدري تينوويسكي لاعب المنتخب السويسري أن فريقه قدم عرضا مميزا واستطاع تحقيق الهدف من اللقاء وهو حصد نقاط المباراة ليحصد الفريق المركز الرابع بالمجموعة التي وصفها بالحديدية.





وأضاف أن المنتخب الجزائري فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين قادرين على المنافسة في قادم الأحداث.





وأتم أنهم سيذهبون لبلادهم بذكريات جيدة عن مصر وبطولتها والتي شهدت تألقهم وأشادة الجميع بهم وبأدائهم المميز.