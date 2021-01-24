برلماني يوضح سبب خفض نسبة الفقر فى مصر رغم جائحة كورونا

ثمن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في توقيع بروتوكول تعاون مشترك ووثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





وأشار "وطني"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إلى أن الدولة نجحت في خفض نسبة الفقر من 32.5% إلى 29.7% خلال فترة صغيرة، على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة محكمة لحل كافة المشكلات التي يمر بها المجتمع.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة متطلبات الأسر اكثر احتياجًا والفقيرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، علاوة على توفير الدعم المادى لهم أيضًا خاصة في تلك الظروف الراهنة التي نشهد فيها انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد وقعت اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدني وممثلي منظمة العمل الدولية.



