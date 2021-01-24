لجنة كورونا تكشف حقيقة ظهور أعراض على من تناولوا اللقاح.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن خطة توزيع اللقاحات علي الأطقم الطبية واضحة.





وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المرحلة الأولي في تناول لقاح فيروس كورونا تشمل الهيئة الطبية لأنهم الأكثر عرضة للمرض.





وأشار إلي أن المدة بين الجرعة الأولي والثانية 21 يوما، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة صحية دقيقة للذين تناولوا اللقاح، للتأكد من أمان المصل وفعاليته.





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حتى هذه اللحظة لم تظهر أي أعرض علي اللذين تنالوا اللقاح، معقبا: "نظن أنه لن تظهر أعرض علي أي شخص".



