ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ولسه.. رامي جمال يكشف عن أولى أغاني ألبومه الجديد

الأحد 24/يناير/2021 - 10:59 م
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
سعيد فراج
كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن أولى أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم «ولسة» لافتا إلى طرح الأغنية قريبا. 

وأعلن الفنان رامي جمال،قبل أيام، تعاقده مع نجوم ريكوردز على إنتاج البوم جديد قائلًا عبر انستجرام : "خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل دعواتكم".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رامي جمال يطلب الدعاء لوالده بعد إجراء عملية جراحية

جائزة أحسن فنان شامل.. رامي جمال يشارك جمهوره صور تكريمه بمهرجان نجم العرب

أيامكم جميلة.. رامى جمال يوجه رسالة لـ متابعيه على انستجرام.. شاهد

رامي جمال في أحدث ظهور: الحمد لله على كل النعم والستر

تعرض والد رامي جمال لوعكة صحية شديدة

رامي جمال يتعاقد مع نجوم ريكوردز على ألبوم جديد .. صور

ترشيحاتنا

ابنة عبلة الكحلاوي ناعية والدتها: وداعا وموعدنا على الحوض

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

أشرف قاسم: لا يوجد عروض لمصطفى محمد .. والأزمة المالية تمنع الزمالك من ضم لاعبين

ماذا قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي عن لقاء الله؟

وفد من نادي الإسماعيلي يصل الزمالك للتفاوض على صفقات تبادلية .. تفاصيل

وزير الأوقاف ناعيا عبلة الكحلاوي: فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة