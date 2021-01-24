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فن

وقفة رجالة يحقق إيرادات 354 ألف جنيه في يوم

الأحد 24/يناير/2021 - 10:53 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات بلغت قيمتها 354,430 جنيه أمس وذلك بعد عرضه فى منتصف يناير الماضى. 

الفيلم بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقى ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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