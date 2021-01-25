حكاية محتسب القاهرة.. يقطع شحم أذن التجار الغشاشين.. انتشر في الدولة المملوكية

"المحتسب".. شخص كان بمثابة الهيئة الرقابية الآن او مفتش التموين حيث كانت وظيفة المحتسب هي ضبط الأسواق ومنع غش التجار في فترة الدولة المملوكية والعثمانية.





وكان المحتسب ينزل الى الأسواق ويقضى طول النهار هناك يباشر التجارة لمنع الغش ويقوم بالتفتيش على الموازين والمكاييل ويراقب أسعار المنتجات التى في الأسوق حتى لا يغالى أى يتاجر فى السعر بأكثر من سعره الأصلي وكان من اختصاصات المحتسب أيضا الإشراف على طوائف تجار الأغذية .





ويعد مصطفى الكاشف الكردي هو من أشهر المحتسبة الذين شغلوا المنصب فى عهد الوالي محمد على باشا حيث أشتهر الكردي بتصرفته الغربية والفريدة حيث جاء الكردي خلفًا لعثمان أغا الوردانى الذى عزله الوالي، لأنه لم يستطع السيطرة على الأسواق والتجارة و لم يتسطع فرض عقاب يردع المخالفين فى الاسواق.





عرف عن الكردى نشاطه الكبير واجتهاده فى العمل ولكنه كان غريبا فى طريقة معاقبته المخالفين فيقول عنه الجبرت : بات يطوف على الباعة ويضرب بالدبوس لأدنى سبب، ويعاقب بقطع شحمة الأذن، فأغلق التجار الحوانيت ومنعوا وجود الأشياء على ما جرت به العادة فى رمضان من عمل الكعك والرقاق وغيره، فلم يلتفت لامتناعهم وغلقهم الحوانيت وزاد فى العسف ولم يرجع عن سعيه واجتهاده، ولازم على السعى والطواف لا ينام ليلًا ونهارًا، لا ينام الليل، بل ينام وقت ما يدركه النوم فى أى مكان ولو على مصطبة حانوت، وأخذ يتفحص على السمن والجبن ونحوه، المخزون فى الحواصل ويخرجه ويدفع ثمنه لأربابه بالسعر المفروض ويوزعه لأرباب الحوانيت، ليبيعوه للناس بزيادة نصف أو نصفين فى كل رطل، وذهب إلى بولاق ومصر القديمة فاستخرج منها سمنًا كثيرًا ، وعندما رأى أرباب الحوانيت الجد وعدم الإهمال والتشديد عليهم فتح المغلق منهم حانوته، وأظهروا مخابئهم أمامهم.





ويحكى عنه انه فى يوم من الايام جاء اليه شخص يشتكى له ان هناك جزار غشه فى الميزان وانقصه حقه فذهب اليه الكاشف وعندما تأكد من نلاعب الجزار فى الميزان أمر بأن يقطع الجزار قطعة التحمة الناقصة فى الميزان وقام الكاشف بخرم أنف الجزار وقام بتعليق قطعة اللحم فيها ليكون عبرة لمن يقوم بتلاعب بالميزان مره أخرى.









ويحكى عنه إيضآ انه ذات مرة ذهب اليه شخص يشتكى له من كنافة قد اشترها من كنفانى فذهب اليه ووضع الكنفانى عاريًا فوق صينية الكنافة النحاسية التى أخذت تدور به والنار مشتعلة تحتها، لأنه طالب زبائنه بأن يدفعوا أكثر من السعر المحدد، وأبقاه على هذا الحال حتى احترق.





ومن الحكايات الطريفة عنه انه صادف عجوزًا يسوق حميرًا تحمل بطيخًا فاستوقفه وسأله عن سعر واحدة منها، فأشار الرجل إلى أذنيه وقد وضع سبابته عليهما فلم يفهم الكاشف فكرر سؤاله مرات حتى ظن أن الرجل أصم، فقال له العجوز: يا سيدى اقطعها، لأنى لو قلت لك إن سعر البطيخة عشر فضات ما أعجبك وأمرت بقطع أذنى، ولو قلت لك بخمس فضات لأمرت أيضًا بقطعها، فاقطعها ودعنى أمضِ فى سبيلى، فضحك المحتسب وترك الرجل يمضى. وهكذا أنقذت الفكاهة العجوز من يد المحتسب.





وشهد له الجبرتى انه فى فترة حكمة وحسبته استطاع ان يمنع تلاعب التجار واحكم قبضته على الأسواق فلم يقدر أحد على الغش أو التلاعب.



