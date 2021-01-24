ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عبلة الكحلاوي.. رحيل أيقونة الداعيات المصريات

الأحد 24/يناير/2021 - 10:56 م
عبلة الكحلاوي...
عبلة الكحلاوي... رحيل ايقونة الداعيات المصرية
Advertisements
محمود ضاحي
احتلت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية على مدار سنوات كثيرة مكانة كبيرة في قلوب المصريين لم يختلف عليها أحد، نقاؤها وإخلاصها لله عز وجل جعلها مصدر حب، الجميع يناديها بـ ماما عبلة، حنانها المفرط ورقتها في معاملة الصغير قبل الكبير تجبر الجميع احترام هذه الأيقونة المصرية الخالدة.. التي وافتها المنية اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة.

ولدت الدكتورة عبلة الكحلاوي  15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن، وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

اتجهت عبلة إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوى في البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

طلبت منها السيدة ياسمين الخيام أن تلقى دروسا دينية للفنانات التائبات في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري بمحافظة 6 أكتوبر فرحبت بذلك، وكانت من بين هؤلاء الفنانات نورا وعفاف شعيب وشمس البارودي وشهيرة.

كلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر وكان لها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضا.

أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات في المقطم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبلة الكحلاوي: لا ينبغي للرجل ترك زوجته أكثر من ستة أشهر.. فيديو

في عيد ميلاد عبلة الكحلاوي.. استشهاد زوجها سر نجاحها في العمل الخيري

محمود الجلاد يكتب: «عن عبلة الكحلاوي.. بنت مداح النبي »

مع السلامة يا حبيبتى.. نشوى مصطفى تنعى الداعية عبلة الكحلاوي.. شاهد

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: 30% من الأطباء طلبوا تأجيل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية

رئيس الوزراء يهنئ لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

براءة نقص الأكسجين.. القصة الكاملة لانتحار مصاب بـ كورونا بعزل كفر الدوار

المواطن مش ناقص.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قرار وزارة التضامن

أول ممرض تلقى لقاح كورونا يوجه رسالة هامة للمواطنين.. ماذا قال؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة