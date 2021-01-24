مسئولون إسرائيليون يتوقعون ارتفاع معاداة السامية بزيادة تفشي كورونا

زعمت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، إن الهجمات المعادية للسامية من المرجح أن ترتفع على مستوى العالم في عام 2021 وسط جائحة فيروس كورونا ، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.





وقال التقرير السنوي للوزارة الذي صدر يوم الأحد إن "ارتفاع معدلات المشاعر المعادية للسامية من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في العنف ضد اليهود والمواقع اليهودية في عام 2021.





ومن المتوقع أن يمثل هذا تحديًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم ، وخاصة الأمريكية الجالية اليهودية."





ووفقًا للتقرير، يتم استغلال الوباء لنشر نظريات المؤامرة التي يُزعم أن اليهود "أطلقوا تفشي COVID-19 العام الماضي لتحقيق ربح منها"





كما يشير إلى أنه بينما انخفضت الهجمات الجسدية ضد اليهود العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق التي يسببها الفيروس، ومن المتوقع أن تستمر الكراهية حتى بعد انتهاء الوباء، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي.





وعلى وجه الخصوص، اتهم التقرير إيران بزعم إطلاق حملة على الإنترنت باستخدام هاشتاغ # COVID48 ، يقارن إسرائيل بـ "فيروس'' ، منذ عام 1948.





وقدم وزير شؤون الشتات، عمر يانكيليفيتش، تفسيرًا لذلك، قائلًا: "على مر التاريخ، كان الشعب اليهودي بمثابة كبش فداء سهل لأمراض العالم. للأسف، ظهرت المشاعر المعادية للسامية خلال الجائحة الحالية ".





وأشار التقرير فيما يتعلق بالولايات المتحدة إلى أن معاداة السامية تصاعدت بالتوازي مع التوترات السياسية، كما حدث خلال الحملة الرئاسية لعام 2020 ، والاضطرابات الاجتماعية ، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والشرطة.





كما أشارت إلى زيادة معاداة السامية في ألمانيا ، حيث أفادت التقارير بفتح 380 قضية ضد ضباط شرطة يدعمون نشطاء اليمين المتطرف.





ويزعم التقرير أن "التحقيق الداخلي اكتشف وكشف العديد من حالات معاداة السامية والعنصرية ، بما في ذلك أدلة على ضباط يرتدون الزي الرسمي والشارات النازية".