هيئة الأنفاق: القطار الكهربائي يقطع المسافة من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات

قال اللواء دكتور عصام والي ، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، إن القطار الكهربائي يوجد في معظم دول العالم المتقدمة ، معقبًا : "إحنا بنحاول نكسب وقت"، بالدخول في عصر الجركهربائي سواء كان فائق السرعة أو نقلا حضريا ، أو إقليميا.





وأضاف "والي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الدولة وضعت خطة تطوير للقطار الكهربائي فائق السرعة ، مشيرًا إلى أنه كان من المعتاد أن تعمل خطوط السكك الحديدية بشكل رأسي شمالًا وجنوبًا ، مؤكدًا أن هذا يخدم التمركز السكاني في منطقة الدلتا ووادي النيل .







وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، عملنا على توسيع الرقعة السكانية من خلال محاور تنمية جديدة ، من خلال طرق النقل والمواصلات أي الطرق البرية والسكك الحديدية ، مؤكدًا أن العالم كله يتجه حاليًا إلى فكرة الجركهربائي ، والقطار الكهربائي فائق السرعة .







وأكد " والي " ، أن خطة الدولة الطموحة هي عمل مجموعة من الخطوط من خلال تنظيم مختلف ، معقبًا : " اللي كان بيسافر أسوان من القاهرة كان بيقعد 14 ساعة ، دلوقتي بقت 4 ساعات بس " .