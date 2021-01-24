هيئة الأنفاق: القطار الكهربائي يقطع المسافة من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات

قال اللواء دكتور عصام والي ، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، إن القطار الكهربائي يوجد في معظم دول العالم المتقدمة ، معقبًا : "إحنا بنحاول نكسب وقت"، بالدخول في عصر الجركهربائي سواء كان فائق السرعة أو نقلا حضريا ، أو إقليميا.
وأضاف "والي " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أن الدولة وضعت خطة تطوير للقطار الكهربائي فائق السرعة ، مشيرًا إلى أنه
كان من المعتاد أن تعمل خطوط السكك الحديدية بشكل رأسي شمالًا وجنوبًا ، مؤكدًا أن
هذا يخدم التمركز السكاني في منطقة الدلتا ووادي النيل .
وتابع رئيس الهيئة
القومية للأنفاق ، عملنا على توسيع الرقعة السكانية من خلال محاور تنمية جديدة
، من خلال طرق النقل والمواصلات أي الطرق البرية والسكك الحديدية ، مؤكدًا أن
العالم كله يتجه حاليًا إلى فكرة الجركهربائي ، والقطار الكهربائي فائق السرعة .
وأكد " والي " ، أن خطة الدولة الطموحة هي عمل مجموعة من الخطوط
من خلال تنظيم مختلف ، معقبًا : " اللي كان بيسافر أسوان من القاهرة كان
بيقعد 14 ساعة ، دلوقتي بقت 4 ساعات بس " .