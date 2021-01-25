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توك شو

بعد وصوله لدور الـ 8.. حسين زكي: أي فريق هيعمل ألف حساب للمنتخب الوطني.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:57 ص
كرة العالم لليد
كرة العالم لليد
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داليا أحمد
قال حسين زكى نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، إن مصر ضمنت الوصول لدور الثمانية بعد تعادلها مع سلوفينيا اليوم، وفى انتظار مباراة السويد لحسم الوصول للنهائى .

أوضح حسين زكى  خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on ، أن مباراة اليوم مع سلوفينيا أظهرت أن لاعبى منتخب مصر متمكنين خاصة وأن لاعبي سلوفينيا يلعبوا بنفس طريقة المنتخب المصرى، مؤكدًا أن الجهاز الفنى كان على يقين أنهم سيتمكنوا من التعادل بسبب الثقة الكبيرة فى اللاعبين والإيمان بقدراتهم وعزيمتهم. 

اكد  حسين زكى ، أن اللاعبين  أدوا مباراة صعبة وقوية و سيقوموا بمقابلة  الدنمارك والسويد والاهم هو  الثقة والتركيز حتى اخر دقيقة بتركيز عالى حتى يتمكنوا من الوصول والوفاء بالعهد، متابعًا قائلا: لانتمنى أن نواجه الدينمارك ونسعى للوصول إلى إنجاز 2001 وأى فريق هيعمل 1000 حساب عند لقاءه للمنتخب المصرى.
 
كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد تأهل  إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري، بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة «25- 25»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي للبطولة، وظهر المنتخب المصري بالشكل في المباراة وتفوق المنافس في التقدم من البداية، وكان منتخب اليد، أنهى الشوط الأول من مباراته، متأخرًا بنتيجة «12 - 8» حيث بدأ بأداء ضعيف، وتألق حارس مرمى سلوفينيا الذي تصدى للعديد من الفرص.

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