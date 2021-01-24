وردتي وكل دنيتي .. مصطفى محمد يشارك جمهوره بصورة مع والدته| شاهد

وعلق مصطفى محمد قائلا: " وردتي وكل دنيتي".

وقدمت إدارة نادي الزمالك التماسا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبة الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالنادي، التي تقضي بإيقافه لمدة 4 مباريات جراء الأحداث التي أعقبت نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الماضي.



