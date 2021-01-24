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الآثار الجانبية المتوقعة للقاح كورونا في مصر.. استشاري صدر يوضح

الأحد 24/يناير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور نبيل الدبركي استشاري أمراض الصدر، اعراض والآثار الجانبية لفيروس كورونا المستجد والذي بدأت مصر في تطعيم الاطقم الطبية به اليوم. 

وقال الدبركي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إن الاعراض الجانبية للقاح كورونا مثل أي لقاح عادي، متابعا أنها تكون الم بسيط في مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرار وبعض الألم في الجسم. 

واكمل :" مناعة الجسم تتعامل مع اللقاح وبعد شوية الجسم يكون محصن ضد كورونا، وممكن ناخد مسكن للألم وارتفاع درجات الحرارة للتعامل مع اعراض لقاح كورونا والامر في غاية البساطة وليس هناك أي مشكلة تماما". 

وطالب نبيل الدبركي استشاري أمراض الصدر، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ضد فيروس كورونا المستجد.
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