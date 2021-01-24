أول ممرض تلقى لقاح كورونا يوجه رسالة هامة للمواطنين.. ماذا قال؟

عبر أحمد حمدان اول ممرض يتلقى لقاح كورونا في مصر، عن فرحته بتلقى لقاح فيروس كورونا

وقال حمدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، :"كنا خايفين من اللقاح واطباء الطب الوقائي بالصحة طمنونا جدا على خاصة اننا معرضون بقوة للإصابة بكورونا، واكتشفت ان اللقاح أمن تماما ومحدش مات منه".





ووجه رسالة للمواطنين، قائلا :"بطمنكو اللقاح كويس ومافيش اي مشكلة خالص جسديا لما اخدت اللقاح، واللي يتوفر له اللقاح يروح له على طول وياخده" ٠



