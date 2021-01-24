بيولع في الدنيا.. سيدة تصمم سجنا لابنها في المنزل وتقيده بالجنازير منذ 16 عاما ..فيديو

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو لسيدة تصمم سجنًا لابنها في المنصورة لظروفه المرضية.





وأضافت "الحصري"، أن السيدة صممت قفصا حديديا ووضعت ابنها داخله؛ لأنه مريض ويقوم بضربها وتكسير كل شيء بالمنزل، مشيرة إلى الأم ذهبت إلى أكثر من مستشفى لكن تم رفض علاجه.





وقالت "سمر الحاج رشاد"، شقيقة "محمد" الشاب المحبوس"، "أخويا عنده 36 سنة.. هو بقاله 16 سنة تعبان ولفينا علي المستشفيات كلها مفيش حد راضي يقبله"، متابعة "أمي عانت بسببه.. أخويا ساعات بيطلع يفتح الغاز ويولع في الدنيا ويضربها».





وأوضحت "أخويا عنده انفصام في الشخصية، وساعات بيإذي نفسه.. ومفيش أم هتعمل في ابتها كدا غير أما تكون شافت منه كتير"، مختتمة "أمي اتقبض عليها علشان بيقولوا هي حبساه بس هي تعبت وعانت كتير منه.. ولما فكينا الكلابشات ضرب أمي في وشها وخيطت 5 غرز".