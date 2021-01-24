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توك شو

أحمد موسى: النظام القطري غير صادق والقنوات الإرهابية مازالت تهاجم مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 11:24 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسي، عن مهاجمة القنوات الإرهابية للدولة، قائلًا "الإخوان ومن خلفهم لن يكفوا عن الدعوة إلى الفوضى والخراب".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هناك حملات يومية ضد الرئيس السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، الدولة".

ولفت أحمد موسى، إلى أن النظام القطري غير صادق مع مصر، وقنواتهم وتمويلهم لم يتوقف ضد مصر، موضحا أن موقع وقناة عزمي بشارة الإرهابي الذي لا يساوي "3 صاغ"، مؤكدا أن النظام القطري ليس له كلمة، ويجب ألا ينخدع فيهم أحد.

أكد أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لن يسمح بتكرار ما حدث في يناير 2011، متابعا "الإخوان عايشين في الوهم، وانخدعت الناس فيهم، في فترة ما ولكن هذا لن يتكرر ثانية".

وأوضح أحمد موسى أن الإخوان لو أنفقوا 20 ضعفا ما أنفقوا وكثرت قنواتهم فإنهم لن يقدروا على تخريب مصر لأن الله حامي الدولة.

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