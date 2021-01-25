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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/25 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 25 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
 
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.
ماليا ومهنيا: ما زال القمر في صفك ويساعدك اليوم على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في قراراتك العملية والمادية.
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تمدك بالقدرة على التأثير في الآخرين باقتدار وتستخدم منطقا سليما.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.
مهنيا: القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك اليوم على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
عاطفيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.
ماليا ومهنيا: يمكنك اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية كي تصل لأهدافك.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.
مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية وروح ودودة تساعدك على الاقتراب من الجميع.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتخطط جيدا لتنمية أعمال أو مدخرات.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة.
مهنيا وماليا: انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش.. تتغلب على المعوقات بإصرارك.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وتضع حلولا جذرية لصراعات.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.
مهنيا وماليا: الشمس والمشتري وعطارد في برجك ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص وتجنب الصدام.





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