حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/25 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 25 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك. اقرأ إيضا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 -12 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك





الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة. ماليا ومهنيا: ما زال القمر في صفك ويساعدك اليوم على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.





الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في قراراتك العملية والمادية. عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تمدك بالقدرة على التأثير في الآخرين باقتدار وتستخدم منطقا سليما.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة. مهنيا: القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك اليوم على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.



السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا. عاطفيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم. ماليا ومهنيا: يمكنك اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية كي تصل لأهدافك.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر. مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك. مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك









العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية وروح ودودة تساعدك على الاقتراب من الجميع. مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتخطط جيدا لتنمية أعمال أو مدخرات.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة. مهنيا وماليا: انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش.. تتغلب على المعوقات بإصرارك.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وتضع حلولا جذرية لصراعات. مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.









الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك. مهنيا وماليا: الشمس والمشتري وعطارد في برجك ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.



الحوت من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا وعائليا: القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف. مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص وتجنب الصدام.















