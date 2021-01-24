ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. إصابة ماجد المصري..نجوم ارتدوا البدلة الميري قبل اقتحام عالم الفن

الأحد 24/يناير/2021 - 11:41 م
ماجد المصري
ماجد المصري
Advertisements
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:


كشف النجم ماجد المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.
وشارك ماجد المصرى، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال تواجده في أحد عيادات العلاج الطبيعى، قائلًا: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".

نعت الفنانة نشوي مصطفي  الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والتى وافتها المنية مساء اليوم متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

تحتفل الشرطة المصرية غدا بعيدها ال 69 وذلك تخليدا لذكرى أحداث الاسماعيلية في عام 1952 وفي ظل هذه الاحتفالات كان هناك عدد من النجوم الذين ارتدوا البدلة الميري قبل أن يتجهوا إلى عالم الفن. 
نرصد في التقرير التالى أبرز النجوم الذين ارتدوا البدلة الميري، قبل دخولهم عالم الفن. 

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورتين لها  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام" .
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

روى الملحن والموزع الموسيقي أنور مكّاوي ما حدث معه ومع قرابة 60 مواطنًا لبنانيًّا عالقين في سوريا.
ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" قال خلاله أنّه توجه إلى سوريا في رأس السنة على أن يعود بعد أيام عدّة، ونتيجة لتعرضه لطارئ صحي اضطّر للخضوع لعملية وتأجيل عودته إلى لبنان حتى يوم الخميس، وحين توجه مكّاوي للحدود منعه الأمن السوري من المغادرة وذلك بسبب تعليمات مرسلة من قبل الأمن اللبناني تمنع السماح لأي شخص بالعبور.

أطلق النجم محمد منير، أغنية وطنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، بمناسبة عيد الشرطة المصرية غدًا، الإثنين، 25 يناير.
وتعاون الكينج محمد منير، في أغنية "أبطال رجالة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر خالد محسب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة الفنان كريم فهمي بفيروس كورونا

نقلت إلى المستشفى.. شقيق عبلة الكحلاوي يكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا ..فيديو

الفنانة زينة تطلب الدعاء للداعية عبلة الكحلاوي

محمد منير يطرح أغنية أبطال رجالة بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

تفاصيل احتجاز ملحن لبناني وأقاربه داخل الحدود السورية بسبب كورونا

أخبار المزيكا.. محمد منير يطرح أغنية أبطال رجالة بمناسبة عيد الشرطة.. محمد رمضان يتصدر التريند بكليب "مصباح علاء الدين"

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين استعدادا للمقاصة

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بهدفين في شباك مانشستر يونايتد

4 مرات يوميا.. باحثون يطورون بخاخ أنف يمنع الإصابة بفيروس كورونا

مصطفى الفقي يكشف عن مفاجأة تحدث في مصر بعد 10 أعوام

شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان.. حبس الزوج 5 سنوات حال ضربه الزوجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة