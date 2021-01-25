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تعليم

خبير تعليمي: الإختبارات الإلكترونية في مصلحة الطالب.. ولا يوجد حد أدني لساعات المذاكرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 ص
طلاب
طلاب
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باسنتي ناجي
قال الدكتور " تامر شوقي " الخبير التعليمي بجامعة عين شمس ، أن الجامعه وفرت كل ما  يحتاجة الطلاب خلال مذاكرة المواد الدراسية أثناء تلك الفترة من إنتشار أزمة جائحة كورونا والإعتماد علي التعليم عن بعد بعد قرار مجلس الوزراء 

 اوضح شوقي  خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الكليات قدمت المواد الدراسية في عدة أشكال كالفيديو والصور والملفات حتي تتناسب مع القدرة أستعاب كل طالب ، كما انها أتاحت أمكانيه التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بكل طالب 

وأشار الخبير التعليمي الى أن أستخدام الإختبارات الإلكترونية التي تتمثل في "البابل شيت " تصب في مصلحة الطلاب أولًا، حيث انها تعتمد علي المناهج بشكل عام وتضم أسئلة عديدة في مستوى الطالب المتوسط هلي عكس الإختبارات المقالية التي تشمل أجزاء محددة من المنهج لافتا إلى أنه لا يوجد حد أدني من وقت المذاكرة ولكن طبيعة المذاكرة تختلف حسب المادة التي يذاكرها الطالب بالإضافة الي عدد المرات التي راجع فيها الطالب المادة.

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