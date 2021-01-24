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رياضة

الديوك الفرنسية يفوز على البرتغال 32 - 23 ويضمن الصعود لدور الثمانية ببطولة العالم لليد

الأحد 24/يناير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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ضمن المنتخب الفرنسي التأهل للدور الربع النهائي ببطولة العالم لليد، المقامة حاليا بمصر.

وحقق منتخب الديوك الفرنسية، فوزا كبيرا ومستحقا، على نظيره البرتغالي 32-23 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي، ليصل إلى النقطة العاشرة.

استطاعت خبرات منتخب الديوك ان تحسم نتيجة اللقاء لصالحها، بفارق 9 نقاط عن المنافس البرتغالي.

الشوط الاول
أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الاول بتفوقه على نظيره البر تغال 16-12 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة،بصالة د.حسن مصطفى بمدينة6 اكتوبر في اطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، بالدور الرئيسي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد.

وشهد الشوط ، منافية وندية ،قوية ، لكن استطاع لاعبو منتخب الديوك ان يسيطروا على منطقة المناورات بوسط الملعب ، ونجحت مهارات الفريدو الطائر الفرنسي، وجيجو هداف الديوك ، على دائرة المنتخب البرتغالي في حسم نتيجة الشوط الاول بفارق 4 اهداف.
 
الشوط الثاني
تسيد لاعبو المنتخب الفرنسي معظم فترات الشوط الثاني ، وسط انهيار تام ،للاعبي المنتخب البرتغالي ، ليتسع الفارق في الاهداف، الى 10 اهداف حتى منتصف الشوط، ثم يحاول لاعبو البرتغال عن طريق جوميز ومارتينز، استعادة الثقة ليتقلص الفارق مرة اخرى الى 6 اهداف حتى الدقيقة 40 ليعاود لاعبو منتخب البرتغال التراجع والصيام عن التهديف لمدة 8دقائق كاملة، ويتسع الفارق مرةاخرى لينتهي اللقاء بفوز الديوك الفرنسية 32-23.
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