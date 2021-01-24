الديوك الفرنسية يفوز على البرتغال 32 - 23 ويضمن الصعود لدور الثمانية ببطولة العالم لليد

ضمن المنتخب الفرنسي التأهل للدور الربع النهائي ببطولة العالم لليد، المقامة حاليا بمصر.





وحقق منتخب الديوك الفرنسية، فوزا كبيرا ومستحقا، على نظيره البرتغالي 32-23 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي، ليصل إلى النقطة العاشرة.





استطاعت خبرات منتخب الديوك ان تحسم نتيجة اللقاء لصالحها، بفارق 9 نقاط عن المنافس البرتغالي.





الشوط الاول

أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الاول بتفوقه على نظيره البر تغال 16-12 في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة،بصالة د.حسن مصطفى بمدينة6 اكتوبر في اطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، بالدور الرئيسي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد.





وشهد الشوط ، منافية وندية ،قوية ، لكن استطاع لاعبو منتخب الديوك ان يسيطروا على منطقة المناورات بوسط الملعب ، ونجحت مهارات الفريدو الطائر الفرنسي، وجيجو هداف الديوك ، على دائرة المنتخب البرتغالي في حسم نتيجة الشوط الاول بفارق 4 اهداف.

الشوط الثاني

تسيد لاعبو المنتخب الفرنسي معظم فترات الشوط الثاني ، وسط انهيار تام ،للاعبي المنتخب البرتغالي ، ليتسع الفارق في الاهداف، الى 10 اهداف حتى منتصف الشوط، ثم يحاول لاعبو البرتغال عن طريق جوميز ومارتينز، استعادة الثقة ليتقلص الفارق مرة اخرى الى 6 اهداف حتى الدقيقة 40 ليعاود لاعبو منتخب البرتغال التراجع والصيام عن التهديف لمدة 8دقائق كاملة، ويتسع الفارق مرةاخرى لينتهي اللقاء بفوز الديوك الفرنسية 32-23.