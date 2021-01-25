جامعة بني سويف التكنولوجية: تحديد موعد الامتحانات الأسبوع الأول من فبراير .. وانتهينا من تقييمات العملي

قال الدكتور سيد عبد القادر ، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل .





وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، حيث تقام الامتحانات بعد العودة من إجازة نصف العام مباشرة ، وفقًا للحالة والظروف الصحية التي سنشهدها حينها ، المتعلقة بفيروس كورونا .





وأضاف "عبد القادر" أن الجامعة على استعداد لإجراؤها بأي طريقة ، فجميع الإمكانيات متاحة ، فالجامعة تتمتع ببنية تحتية جيدة وتوفر كافة إمكانياتها لطلابها .





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وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب على الأجزاء العملية ، كما أن الجامعة قد انتهت قبل بدء الإجازة من رفع جميع المقررات والبرامج الدراسية المتبقية للطلاب على المنصات الالكترونية الخاصة بها .









وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح أن هناك تفاعل وتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات ، كما أن الجامعة توفر الدعم الأكاديمي لطلابها ، حيث يتم مراجعة وشرح الأجزاء التي يحتاج الطالب إلى توضيح لها ، والعمل على تنمية مهاراتهم في استخدام هذه الإمكانيات التكنولوجية .



