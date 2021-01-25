بسبب كورونا... تمريض القاهرة تطبق إجراءات جديدة بالكلية

مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بشكل كبير، تعمل الكليات جاهدة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، لذلك أعلنت رعاية شباب كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن الأيام التي يجب على الطلاب التعامل فيها مع شئون التعليم والطلاب، وجاءت كالآتي:

الاحد للذكور فقط من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرًا





الاربعاء اناث فقط من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الساعة 1 ظهرًا





والتعامل مع شئون الخريجين والامتياز سيكون يومي:





الأربعاء اناث فقط من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا





الخميس ذكور فقط من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا





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وقد وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.







