اتحاد طلاب تجارة حلوان يبدأ الأنشطة الطلابية أونلاين بمسابقة رسم .. صور

انتهت جامعة حلوان من رفع المقررات الدراسية على منصات التعليمية والتى أطلقتها الجامعة وجاء ذلك نتيجة قرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .





واعلن أتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الاعمال عن أول مسابقاته وهى مسابقة الرسم لإكتشاف المواهب الطلابية بالكلية والترفيهة فى إجازة منتصف العام ويأتى هذا ضمن الخطة التى وضعها اتحاد طلاب الجامعة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية و عمر تقي رئيس أتحاد طلاب الكلية





وأوضح عضو أتحاد الطلاب بكلية التجارة ل صدى البلد أن شروط الاشتراك فى مسابقة الرسم هى كلأتى:

- ان الطالب يكون مقيد بالكلية

- ان الرسمة تكون علي ورق

- الرسمة تكون بتوقيع عليها امضاء الطالب

- احضار الرسمة للاطلاع عليها في حالة الفوز لاستلام الشهادة والجوائز

- في حالة استخدام برامج واكونتات مزيفة يتم استبعاد المتسابق .

أشار إلى أن التحكيم في المسابقة سوف يكون من خلال التصويت على من يحصل على اكبر عدد من اللايك والكومنت

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وانطلقت المسابقة يوم السبت الموافق23 يناير ومن يرغب فى الاشتراك في المسابقة الدخول الى هذا اللينك الاشتراك:

https://forms.gle/xFdcRxAp69sA19G77

ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم الاثنين الموافق 25 يناير .





مشيرا الى ان الفأئزين أصحاب الثلاث مراكز الاولى لهم سيتم تكريمة من قبل الكلية و تسليمه شهادات تقدير من الكلية كصاحب لافضل رسمة بالاضافة الى مكافأة مالية لصاحب المركز الاول و سوف يتم ترشيح اصحاب المركز الاول والثانى الانضمام الى مسابقة الرسم على مستوي الجامعة



