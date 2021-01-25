برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بحل أزمة الغزل والطاقة بالمحلة

أعلن المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، أنه تم عقد لقاء مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث خطوات التحرك الفعال لحل أزمة الغزل واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة حيال مغالاة أسعار الطاقة من كهرباء ومواد كيماوية والغاز الطبيعي .





وأضاف "الشامي" أن اللقاء ضم كل من "وزير قطاع الاعمال والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضه للصناعات الغزل والنسيج وروءساء مجالس الشركات ووفد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة" مشيرا ان اللقاء تناول بحث أزمة نقص الغزول وارتفاع أسعارها والذي تراوح ما بين 46 الف جنيه الي 60 الف جنيه فأكثر وهو ما ارباك مراحل التصنيع ويهدد ما يزيد عن 1200 مصنع بنطاق مدينة المحلة .





واعرب "الشامي" عن استجابة وزير قطاع الأعمال لمناشده أصحاب المصانع بالمحلة حيال شكواهم من ارتفاع أسعار الغزول و نقص المعروض مما يهدد بايقاف التشغيل و عدم الإلتزام بعقود التصدير المبرمة مع العملاء .





كما وضعت الحلول و التدابير اللازمة لمعالجة الازمة و هو ما يعتبر تفاعل غير مسبوق من الجهات المسئولة تجاه رجال الصناعة الوطنية وفق توجيهات القيادة السياسية علي حد قوله.



