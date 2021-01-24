هالة زايد: اتحاد الصناعة سيتكفل بتوفير جرعات اللقاح للعاملين لديه

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أن رجال الأعمال تبرعوا بكثير من الجرعات لغير القادرين، كما قرر اتحاد الصناعة، أن كل أصحاب الأعمال سيتكفلون بتوفير جرعات اللقاح للعاملين لديهم، مشددة على أن الحصول على اللقاح سيكون للأولوية فقط، ولن تكون هناك أى مجاملات.





وأضافت "زايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مصر خاطبت منظمة الصحة العالمية لتقييم مصنع فاكسيرا للتأكد من قدرة المصنع على الإنتاج، معقبة "أوشكنا على توقيع عقد اتفاق مع كبار شركات الأدوية من أجل تصنيع اللقاح وتصديره لقارة أفريقيا أيضًا".





وأكدت ضرورة التوجه إلى المستشفى فور الشعور بالأعراض، مشيرة إلى أن "الداعية عبلة الكحلاوي طلبت المساعدة الطبية متأخرة ولهذا حدث الأضرار وتأخرت الحالة الصحية لها".





كما نعت الوزيرة هالة زايد الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، قائلة "كنت أتابع حالتها باستمرار حتى صباح اليوم".



